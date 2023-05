Judo : une 4e finale mondiale pour Matthias Casse qui décroche l'argent aux mondiaux en -81kg

Casse – Grigalashvili, c’est une trilogie. Un grand classique du judo. Pour la 3e année consécutive, Matthias Casse (IJF2) et Tato Grigalashvili (IJF1) se sont retrouvés en finale des championnats du monde de judo en -81kg. C’est la même finale depuis 3 ans dans cette catégorie de poids extrêmement relevée.

Le Belge a remporté son 1er titre mondial face au Géorgien en 2021. L’an dernier, à Tachkent, Grigalashvili a pris sa revanche sur le Belge. Et cette année, à Doha, Matthias Casse n’avait qu’une idée en tête : récupérer le titre mondial et le dossard rouge de champion du monde.

L’Anversois de 26 ans s’est donc hissé jusqu’en finale pour retrouver son grand rival. C’est sa 3e finale mondiale contre Grigalashvili. La 4e consécutive pour le Belge. C’est exceptionnel. Depuis 2019, Matthias Casse a toujours atteint la finale des championnats du monde.

Au Qatar, le monde du judo a assisté à la 6e confrontation entre Casse et Grigalashvili. (NDLR: le Géorgien mène 3-2 sur les 5 combats précédents). C’est un match au sommet. Un choc des titans entre le Belge et le Géorgien. Un duel très attendu entre le numéro 2 et le numéro 1 mondial.

Comme l’an dernier, le combat est d’une incroyable intensité. Tato Grigalashvili est très offensif dès le début. Il multiple les attaques, place plusieurs mouvements mais à chaque fois, le Belge parvient à pivoter pour éviter d’être marqué.

Matthias Casse subit et il reçoit une première pénalité après un peu plus d’une minute. Le combat se poursuit, l’Anversois subit et se fait surprendre à 54 secondes de la fin. Le Géorgien marque un waza ari sur un seoi nage. Un mouvement d’épaule qui permet à Tato Grigalashvili de prendre l’avantage.

Casse n’a plus rien à perdre. Il tente le tout pour le tout. Le Belge prend des risques dans les 30 dernières secondes, mais il ne réussit pas à faire chuter son opposant.

Après la finale de l’Euro en 2022 et celle des mondiaux l’an dernier, c’est la 3e défaite consécutive de Matthias Casse contre Tato Grigalashvili. 3 fois en finale d’un grand championnat. Comme l’an dernier, le Belge est vice-champion du monde.