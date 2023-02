Judo : Toma Nikiforov termine au pied du podium en -100 kg à Paris, éliminations précoces de Casse et Chouchi

Toma Nikiforov a été battu dans le combat pour la médaille de bronze en catégorie - 100 kg dimanche au tournoi du Grand Chelem de judo de Paris. Tenant du titre dans la capitale française, le Bruxellois, 6e mondial, s'est incliné au golden score face à l'Azerbaïdjanais Zelym Kotsoiev, 3e mondial, qui l'avait déjà battu dans le combat pour le bronze en octobre dernier aux Mondiaux de Tachkent.

Exempté du premier tour, Nikiforov, 30 ans, avait passé le cap du double champion olympique tchèque Lukas Krpalek (IJF 84), 32 ans, touché à l'épaule et contraint à l'abandon après deux minutes, avant de sortir le Géorgien Giorgi Beriashvili (IJF 34), 24 ans, au 3e tour. En quarts contre l'Israélien Peter Paltchik, 31 ans, 7e mondial, 2e à Paris l'an dernier et 3e en 2019, Toma Nikifovov a été expéditif, réussissant un ippon après 1:30 de combat. En demi-finales, c'est le champion d'Europe, le Néerlandais Michael Korrel, N.2 mondial, et 3e des Mondiaux l'an dernier qui a stoppé la progression de Nikiforov, s'imposant au golden score, sur ippon après 2:16 en prolongation. Nikiforov s'est ainsi retrouvé dans le combat pour le bronze face à Kotsoiev, 24 ans. Aucun des deux judokas n'a pu forcer la décision au cours du temps réglementaire. Dans le golden score, le Belge écopait d'un 3e point de pénalité, synonyme d'ippon, qui le privait d'une 9e médaille en Grand Chelem.

De son côté, Matthias Casse (-81kg), 2e mondial, 25 ans, exempté du premier tour, a sorti le Turc Muhammed Koc (IJF 66), 22 ans, au second avant d’être surpris sur ippon par le Portugais Joao Fernando, 23 ans, 55e mondial, au 3e tour.

Sami Chouchi (-90 kg), 29 ans, s’est d’abord imposé contre le Grec Theodoros Tselidis (IJF 27), 26 ans, au golden score sur un 3e avertissement dans la prolongation. Chouchi, 310e mondial, mais qui vient juste de monter de catégorie, a ensuite été éliminé par le Géorgien Luka Maisuradze, 4e mondial, 25 ans.

En -70kg, Gabriella Willems, 13e mondiale, a été surprise au premier tour par la Nnéerlandaise Kim Polling (IJF 29) 31 ans, au golden score sur un waza-ari en prolongation. Samedi, Charline Van Snick (-52kg) et Mina Libeer (-57kg) avaient pris la 7e place. En -60kg, Jorre Verstraete, 7e mondial, avait lui été éliminé lors de son deuxième combat.