Judo : Toma Nikiforov échoue au pied du podium aux mondiaux de Tachkent

Il pouvait décrocher sa 3ème médaille en 6 participations aux championnats du monde de judo. Aujourd'hui, à Tachkent, Toma Nikiforov est passé tout près du bronze en -100kg. Après une longue journée marquée par 5 combats, le judoka belge a perdu le duel décisif face au 11ème mondial, Zelym Kotsoiev. Une défaite sur waza ari qui prive le Bruxellois de la médaille de bronze. Un métal qu'il avait déjà décroché en 2015 aux mondiaux d'Astana à l'issue d'un combat épique.

Privé des championnats d’Europe en raison d’une blessure aux côtes, Toma Nikiforov a fait des mondiaux de Tachkent, son grand objectif de la saison. 8ème mondial en -100kg, le Bruxellois garde un bon souvenir de la capitale de l’Ouzbékistan. C’est dans cette ville qu’il a remporté l’an dernier le 1er Grand Chelem de sa carrière.

A 29 ans, le judoka belge a connu une fin de préparation perturbée par des douleurs à l’épaule. Exempté de 1er tour grâce à son statut de tête de série, Nikiforov fait son entrée dans le tournoi face à Dzhafar Kostoev. Un judoka d’origine russe qui combat désormais sous la bannière des Emirats Arabes Unis. C’est un premier duel piégeux pour le Belge. Il se fait d’ailleurs surprendre à la moitié du combat. Mené par un waza ari, Toma Nikiforov ne panique pas et recolle au score à une minute de la fin. Le double champion d’Europe marque à son tour un waza ari en emmenant au sol son adversaire sur un joli soto makikomi.

Le Belge est relancé et plie le match 20 secondes plus tard. Nouvelle projection, nouveau waza ari. C’est fini ! Joli retournement de situation de Nikiforov qui passe en 1/8èmes de finale.

Il y retrouve Zsombor Veg, un Hongrois de 24 ans qui l’avait battu l’été dernier au Grand Chelem de Budapest lors de leur seule confrontation. Toma Nikiforov est bien décidé à prendre sa revanche contre le 24ème mondial. Le Bruxellois est le plus actif, le plus offensif sur le tatami, mais le score n’évolue pas. Pas de points marqués, mais 2 pénalités pour le Belge dans la 2ème moitié du combat. Nikiforov trouve son second souffle et place une attaque décisive à 30 secondes de la fin. Waza ari pour le Bruxellois qui gère parfaitement les dernières secondes pour accéder aux quarts de finale.