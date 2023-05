Judo : Sami Chouchi : "La Suède, c’est une deuxième maison"

Relancé et adopté par ses nouveaux partenaires suédois. Son QG, c’est le Spif. Un club de judo où le Belge est totalement dans son élément.

"Tout le monde adore Sami" explique Joakim Dvärby, ancien judoka international suédois. "Je dirais que... ‘Broschan’, c’est un bon mot suédois pour le décrire. C’est comme frère. Je pense qu’il est comme un membre de la famille".

Il s’entraîne en Suède et combat pour la Belgique. En accord avec l’Adeps et ses entraineurs. Cette année, Sami Chouchi s’est lancé un nouveau défi ! Monter en -90 kg et repartir à zéro. Le 3e changement de catégorie de sa carrière.

"On part d’une incertitude, d’un projet où tu ne sais pas où tu vas" reconnait le Belge. "Une grosse prise de risque. Je n’en ai pas eu beaucoup comme ça dans ma carrière. Un truc qui m’a fait douter aussi. Est-ce que je fais le bon choix ? J’aurais dû le faire plus tôt. Je passe du Top 5 à 350e mondial... Beaucoup de frustration. Et en fin de compte, j’ai été rassuré juste avec la qualification pour les mondiaux après 3 tournois".

Aujourd’hui, il figure à la 96e place du ranking mondial. Ce sera sa 6e participation aux championnats du monde. La première dans sa nouvelle catégorie. Avec un nouveau statut.

"J’ai des attentes, mais je dois aussi rester un peu rationnel" précise Sami Chouchi. "Je ne suis pas tête de série, mais je suis un bon outsider. Les gens me redoutent. Il y en a beaucoup qui ne sont pas contents de m’affronter en ce moment. Donc, je suis en train de grandir. Je suis un nouveau dans la catégorie et je dois en tenir compte. Mais je veux faire un max de combats et finir cette journée en beauté".

Les mondiaux sont une étape. Finie la concurrence avec Matthias Casse en -81kg. A 30 ans, Sami Chouchi s’est fixé de nouveaux objectifs pour vivre son rêve olympique à Paris en 2024.

"J’ai encore beaucoup de choses à faire avant les Jeux Olympiques, mais ça peut être la cerise sur le gâteau" conclut Sami Chouchi. "Je ne vais pas me battre pour une qualification. Je vais me battre pour un projet qui aboutira sur une médaille et j’espère qu’elle sera en or".