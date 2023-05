Judo : Sami Chouchi éliminé en 1/8 de finale pour ses premiers mondiaux en -90 kg

Son tournoi s'est arrêté après 3 combats. Sami Chouchi (IJF96) a été éliminé en 1/8 de finale des championnats du monde de judo en -90kg. Une défaite du Belge sur pénalité face à l'un des cadors de la catégorie, Noel Van 'T End (IJF9). Diminué par une blessure aux côtes, le Bruxellois n'a pas pu combattre dans les meilleures conditions pour ce rendez-vous mondial au Qatar.

Le Bruxellois est arrivé à Doha avec un nouveau statut. Chouchi participait pour la première fois aux championnats du monde dans sa nouvelle catégorie. "Je ne suis plus tête de série, mais un bon outsider" a déclaré le judoka belge avant ces mondiaux de judo

Au 1er tour, le double médaillé européen croise la route de Mattias Kuusik (IJF83). Un Estonien qu’il n’a jamais rencontré sur le circuit international. Entrée en matière laborieuse. Le Belge est sanctionné 2 fois par l’arbitre, mais il trouve l’ouverture à 35 secondes de la fin. Chouchi marque un waza ari sur un blocage de la jambe de son adversaire. Le Bruxellois s’en sort même s’il évite de justesse une attaque de Kuusik à la dernière seconde.

Chouchi franchit la première marche. En 1/16e de finale, nouvelle rencontre inédite. Un combat bien mieux maîtrisé face à Yuta Galarreta (IJF54). Le Belge fait parler son expérience et pousse le Péruvien à la faute. 3 pénalités en 1’49’’. Victoire et qualification sans forcer pour Sami Chouchi.

La suite, c’est du costaud ! Noel Van ‘T End (IJF9) se dresse face au Belge. Ce Néerlandais a été champion du monde en 2019. Il n’a perdu qu’un combat cette année et a gagné le grand chelem de Paris et Antalya. Le solide judoka de 31 ans n’a jamais combattu contre Sami Chouchi. Le Belge éprouve des difficultés à bouger ce "roc" venu des Pays-Bas. A la moitié du combat, le Bruxellois reçoit 2 premières pénalités. La troisième infligée par l’arbitre pour manque de combativité lui est fatale. Sami Chouchi s’incline à 18 secondes de la fin du duel et quitte Doha après 3 combats.

Depuis le début de l’année, le Bruxellois qui vit en Suède prend ses marques en -90 kg. 5 tournois, pas encore de médaille, mais déjà une belle progression.

En quelques mois, Sami Chouchi s’est déjà installé dans le top 100 mondial de sa catégorie. A 30 ans, le Belge a l’expérience des grands tournois. Il a déjà combattu 6 fois aux mondiaux, mais il manque encore de points de repère face à ses nouveaux adversaires.