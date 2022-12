Judo : première journée difficile pour les Belges aux Masters de Jérusalem

Elle n’avait plus combattu depuis les Jeux Olympiques de Tokyo. Un an et demi sans tournoi. Une éternité pour Charline Van Snick qui a connu des problèmes de santé après sa 7è place aux JO.

Aujourd’hui, la Belge de 32 ans a fait son come-back à l’occasion des Masters à Jérusalem. Malgré sa longue absence, la Liégeoise figure toujours à la 33è place mondiale. Un ranking qui lui a ouvert les portes de ces Masters. Un rendez-vous qu’elle a abordé sans pression. Motivée à l’idée de pouvoir renouer avec l’atmosphère d’un grand tournoi.

Mais reprendre par les Masters, c’est du costaud. Surtout après une si longue période sans judo.

Opposée à Mascha Ballhaus, la Belge n’a pu éviter la défaite dès son 1er combat. L’Allemande de 10 ans sa cadette marque un waza ari après 45 secondes de duel. Ballhaus, 18è mondiale prend ensuite une pénalité mais marque un second waza ari à la moitié du combat. Ippon et élimination de Charline Van Snick. Sa 8è participation aux Masters se termine au 1er tour. Pas de miracle pour la médaillée de bronze des JO de Londres, mais ce tournoi n’est qu’une première étape. Un premier pas dans son processus de come-back et son envie de poursuivre jusqu’aux JO de Paris en 2024.

En -57 kg, Mina Libeer (IJF15) n’a pas hérité d’un tirage favorable. La Gantoise a rencontré la tenante du titre, Tsukasa Yoshida. La Japonaise est 16è mondiale, médaillée de bronze aux JO de Tokyo et ancienne championne du monde. Une référence dans la catégorie.

Le combat a duré un peu plus de 2 minutes. Mina Libeer a été immobilisée. Défaite par ippon. La médaillée de bronze du dernier Euro ne gardera pas un bon souvenir de ses premiers Masters.

Un sentiment partagé par Jorre Verstraeten en -60kg. Le triple médaillé de bronze à l’Euro disputait les Masters pour la 3è fois mais il a pris la porte dès son entrée dans le tournoi. Exempté de 1er tour, le Louvaniste n’a pas trouvé la solution face à l’Azéri, Turan Bayramov. Mené d’un waza ari, le Belge a aussi écopé de trois pénalités. Défaite par ippon et élimination précoce pour le 4ème mondial dans cette catégorie.

Demain, 4 autres Belges entrent dans la compétition. Malik Umayev en -73kg ainsi que Sami Chouchi et Matthias Casse en -81kg. Et chez les femmes, Gabriella Willems s’alignera en -70kg. Jeudi, ce sera au tour de Toma Nikiforov, (médaillé de bronze lors des Masters en 2015) de monter sur le tatami en – 100kg.