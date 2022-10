Judo : Matthias Casse s’incline en finale des championnats du monde au terme d'un duel épique

Un peu plus d’un an après son sacre à Budapest, Matthias Casse remet son titre en jeu à Tachkent. Et le Belge compte bien conserver le dossard rouge sur le kimono.

Opposé au Britannique, Lachlan Moorhead pour son premier combat, l’Anversois ne rate pas son entrée dans le tournoi. Le médaillé de bronze des JO de Tokyo fait la différence au début du golden score. Après 25 secondes de prolongation, Matthias Casse réalise un superbe uchi mata contre le 39ème mondial. Ippon indiscutable ! Le Belge rejoint les 1/8èmes de finale face au jeune Kirghize, Asad Masabirov.

Ce judoka de 22 ans est 37ème du ranking mondial. Et face au tenant du titre, il ne fait pas le poids. Après 50 secondes de combat, Casse place une attaque fulgurante. Le Belge prend l’avantage. Un waza ari marqué avec une exécution parfaite d’un ippon seio nage. La suite, c’est de la gestion jusqu’à l’immobilisation. A 9 secondes de la fin du combat, le numéro 2 mondial maintient son adversaire au sol et force la décision. 2ème victoire par ippon pour Matthias Casse qui se qualifie pour les quarts de finale.

A ce stade de la compétition, c’est un duel entre les 2 médaillés de bronze des JO de Tokyo. Le Belge affronte Shamil Borchashvili. Un judoka autrichien que notre compatriote connait bien. Il l’a déjà battu à deux reprises et notamment en début de saison en demi-finale du Grand Chelem de Tel Aviv.

Le combat est long et physique, mais Matthias Casse applique son plan tactique. Dominant à la garde. Plus offensif que son adversaire. Le Belge ne faiblit pas malgré la longueur du combat. L’Autrichien est sanctionné plusieurs fois pour passivité. Et après plus 8 minutes 32 de duel, l’arbitre inflige une 3ème pénalité fatale à Borchashvili.