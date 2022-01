Judo : Matthias Casse reprend la compétition après "l’année la plus folle" de sa vie

Matthias Casse, le champion du monde de judo (-81kg) reprend la saison ce samedi 29 janvier. Il participe au Grand Prix du Portugal, avec une nouvelle fois de grosses ambitions pour 2022.

Matthias Casse a profité de quelques jours de congé pendant la période de Noel. Il a passé du temps en famille.

A la veille de la reprise des compétitions, il revient sur sa fabuleuse année 2021 : "Ça a été l’année la plus folle que j’ai jamais vécue. En janvier, avec le Covid on ne savait pas à quoi allait ressembler la saison. Et puis six mois plus tard je suis vice-champion d’Europe, champion du monde et médaillé de bronze aux Jeux. La seconde partie de la saison je l’ai vécue plus sereinement, avec moins de pression. Avec le recul je n’arrive pas à dire quel moment a été le plus intense".