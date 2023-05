Judo : Matthias Casse "Le grand but, c’est de battre Grigalashvili aux JO à Paris"

Maintenant, il reste 14 mois avant les JO. 14 mois à Matthias Casse et ses coaches pour mettre en place un plan pour battre Tato Grigalashvili.

"Ma priorité, c’est de bien m’entraîner et d’essayer d’élever encore mon niveau pour être capable de battre tout le monde" explique le Belge de 26 ans. "Si je me concentre trop sur lui, je pense que ce n’est pas idéal. Je vais devoir rencontrer plein d’autres judokas très forts pour arriver peut être en finale face à lui. Je dois devenir plus fort. C’est la première chose. Et si je veux devenir champion olympique, il y a de grandes chances que je doive l’affronter. Donc, il faudra travailler sur un plan spécifique pour le battre. Les petits détails peuvent avoir un grand impact. Si je parviens un peu à le déstabiliser, il va manquer de vitesse et d’explosivité. De cette manière, il ne pourra pas attaquer et ça me donnera une opportunité pour faire mon judo. Ça change tout le combat. Les petits détails sont hyper importants. On a 14 mois pour trouver la solution. Ça nous laisse encore du temps".

Matthias Casse est confiant. Il a déjà battu 2 fois le Géorgien. Notamment aux Jeux Olympiques de Tokyo lors du duel décisif pour la médaille de bronze. Les combats Casse-Grigalashvili sont très attendus. C’est devenu un classique du judo. Une affiche entre 2 grands noms de cet art martial. Et le Géorgien n’a que 23 ans. Il risque donc de se retrouver longtemps sur la route de notre compatriote à l'avenir.

"Après la finale, quand on attendait la cérémonie protocolaire pour le podium, il m’a dit... ‘Après Paris, tu peux combattre en -90 kg’ (rires)" sourit le Belge. "Il sait aussi que je suis encore là pour longtemps. Ce ne sera jamais un combat facile entre nous. Ça c’est sûr".

Maintenant, Matthias Casse va s’offrir une pause. Une période de repos et des vacances à Londres avec sa compagne. A son retour, l’Anversois fera un stage en Autriche. Une préparation physique pour la suite de la saison et un retour à la compétition prévu en juin au grand chelem d’Oulan-Bator en Mongolie. Un tournoi important avant le Masters cet été. Ce sera une nouvelle étape sur la route des Jeux de Paris dont le logo est toujours placé sur... l’écran de son smartphone.

"Chaque fois que je regarde mon téléphone, je vois le logo des Jeux Olympiques de Paris" sourit le judoka belge. "ça me rappelle chaque fois l’objectif pour lequel je travaille si dur, je me lève tôt, je m’entraîne comme une bête. Je fais tout ça pour devenir champion olympique à Paris. C’est dans 14 mois. On a encore 14 mois pour être le plus fort possible et battre tout le monde".