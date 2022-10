Judo : Matthias Casse en quête du doublé « Je dois prouver que je suis encore le meilleur du monde »

Matthias Casse ne sera pas le seul Belge engagé dans ces mondiaux. La Belgique envoie 9 judokas à Tachkent. 5 hommes, 4 femmes. Du lourd pour briguer des médailles dans cet événement qui rassemble 5 continents, 87 pays participants et 584 judokas sur les tatamis.

"On a vraiment une belle équipe" souligne Cédric Taymans, directeur technique de la fédération francophone belge de judo. "Quand on voit nos individualités, on a la possibilité de faire des résultats. Sur papier, on a quand même pas mal de tête de série. Jorre Verstraeten est numéro 3 mondial, Sami Chouchi, 7ème du ranking mondial, Matthias Casse, numéro 2 mondial,… Il y a de quoi faire mais il faudra répondre présent le Jour J".

Et dès ce jeudi, Ellen Salens (IJF38/-48kg) et Jorre Verstraeten (IJF3/-60kg) entrent en lice. Pour le Louvaniste de 24 ans, il s’agit de sa 4ème participation aux championnats du monde. Vainqueur du Grand Chelem de Budapest début juillet, le Belge a parfaitement démarré les qualifications olympiques pour Paris 2024. Après 3 podiums consécutifs à l’Euro, il rêve d’un premier podium mondial.

"J’ai hâte de combattre" explique le triple médaillé de bronze à l’Euro. "Je pense que j’ai beaucoup évolué les dernières années. Et après, les Jeux Olympiques, on a eu un peu de repos. J’ai eu une blessure. J’ai vraiment utilisé ce temps pour progresser. Et avec la maturité, c’est un peu logique aussi. On a fait du bon travail. Et je pense que je n’ai jamais été aussi fort".