Judo : Matthias Casse en finale des mondiaux pour la 4e fois consécutive

En 1/8e de finale, Matthias Casse est opposé à Medickson Del Orbe (IJF29), un judoka de République Dominicaine qu’il n’a jamais rencontré en compétition. Après un round d’observation, le Belge parvient à projeter son adversaire sur le flanc à la moitié du combat. Un sumi gaeshi lui permet de marquer un waza ari. Un avantage qu’il gère avec beaucoup de maîtrise jusqu’à la fin des 4 minutes de temps réglementaire.

Direction les quarts de finale. Pour ce 3e combat, Matthias Casse fait face à Attila Ungvari (IJF7). Un judoka très expérimenté. Le Hongrois de 34 ans a gagné le Grand Chelem de Tachkent début mars et est invaincu cette année. C’est le premier duel entre les 2 hommes. Un duel tactique. L’Anversois s’impose dans le golden score sur pénalité après plus de 5 minutes de combat.

En demi-finale, place à des retrouvailles. Matthias Casse se mesure à Sagi Muki (IJF16). L’Israélien n’a pas souvent souri au judoka belge. Casse s’est incliné 6 fois en 7 confrontations contre l’ancien champion du monde. Le dernier duel remonte d’ailleurs à la finale des mondiaux en 2019 à Tokyo.

Sur les tatamis de Doha, le Belge s’est montré patient et appliqué. Il a mis plus d’intensité et d’impact dans la 2e moitié du combat. Muki a écopé de 2 pénalités (shido) et Casse a fini par faire la différence dans le golden score. Le médaillé de bronze des JO de Tokyo s’est imposé par ippon sur une immobilisation. Une victoire après 6 minutes 31 de duel. Un succès qui lui ouvre surtout les portes d’une nouvelle finale mondiale. Une opportunité de retrouver son dossard rouge de champion du monde.