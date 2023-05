Judo: Matthias Casse a soif de revanche "Tato Grigalashvili ? C’est un monstre !"

Matthias Casse est le fer de lance de la délégation belge. Une délégation composée de 9 judokas à Doha. Charline Van Snick (-52kg), Jorre Verstraeten (-60kg), Malik Umayev (-73kg), Sami Chouchi (-90kg) ou encore Toma Nikiforov (-100kg). D’autres atouts de l’équipe belge dans laquelle Matthias Casse est au centre des attentions.

"Son statut, on ne peut pas le nier. C’est le modèle de tous les judokas belges. Même au niveau mondial" déclare le Bruxellois. "Moi, j’y vais sans aucune pression. Celui qui a le plus de pression, c’est Matthias. Avec son titre et ses 3 finales d’affilée, la pression médiatique se concentre surtout sur lui. Moi, je prends mon pied. Je me sens bien. Je m’amuse bien aux entraînements. Il y a une excellente ambiance dans l’équipe. J’y vais comme à Disneyland Paris".

Le double champion d’Europe se sent prêt pour ce rendez-vous mondial même s’il n’a pas connu une préparation optimale. Le Belge a d’ailleurs dû faire l’impasse sur le grand chelem d’Antalya à cause d’une blessure.

"J’ai eu un petit couac au niveau de la cheville" explique Toma Nikiforov. "Au Brésil, quelqu’un est tombé sur mon pied et un ligament de ma cheville s’est déchiré. J’ai reçu de bons soins du staff médical, mais j’ai fait une rechute au Japon. Du coup, j’ai fait un peu moins de judo, mais je compte sur mon expérience. La médaille d’or est la seule médaille des mondiaux qui me manque. (ndlr: 3e en 2015 et 2e en 2017). La 5e place de l’an dernier me reste encore en travers de la gorge. Cette année, je vais donner le meilleur de moi-même pour faire mieux que ça. On verra ce que ça donne au Qatar".