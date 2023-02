Judo : Le nouveau Dojo fédéral de Louvain-la-Neuve, inauguré fin 2023 ?

Le budget pour finaliser les travaux dépasse le million d’euros : "Selon des estimations récentes du bureau d’architecture, on parle d’un montant de 1.285.000 euros, pour la finalisation complète, équipements compris, avec tous les aménagements du matériel sportif. On est en train de finaliser le plan financier, il y a encore des sommes à aller chercher, il y a des dossiers à monter, des discussions à avoir encore, mais ce plan est tout à fait réaliste".

Le but étant d’avoir un outil à la pointe, pour nos judokas, afin de préparer au mieux les JO 2024 : "La volonté c’est d’aller le plus vite possible pour cet outil puisse servir pour les judokas dans leur phase de préparation pour les jeux de Paris. On aimerait pouvoir les accueillir fin d’année ou au plus tard en début d’année prochaine", a conclu Frédéric Treuttens.