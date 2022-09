Judo : la Belgique récolte 13 médailles aux championnats d’Europe pour vétérans

En judo, les championnats d’Europe dans la catégorie des vétérans, soit les athlètes âgés de plus de trente ans, se déroulaient en cette fin de semaine à Cracovie, en Pologne. Avec 25 représentants (22 hommes et 3 femmes), la Belgique alignait la plus grande délégation de son histoire. Les Belges ont récolté une brillante moisson : pas moins de 13 médailles, dont une en or.

Or :

Ermanno AGOSTINI (Brussels Judo Institut – FFBJ) M5-60 Kg

Argent :

Mike DEMIDDELE (Judo Top Niveau Tournai – FFBJ) M1 -66 Kg

Drilon TAFILI (Judo Poséidon Ryu – FFBJ) M1 – 81 kg

Osman HANCI (Judo Poséidon Ryu – FFBJ) M2 -90 Kg

Griet DE LANDTSHEER (Jitsu Kwai Hamme – JV) F3 -70 Kg

Jean STEENACKERS (Judo School REET- JV) M6 -73 Kg

Dirk VANDEVOORT (Judo Club Merchtem – JV) M6 -90 Kg

Bronze :

Gunnar DE LAET (Judo School Lummen) M1 -90 Kg

Karolien VAN DEN BROUCKE (Jitsu Kwai Hamme – JV) F1 -57 Kg

Fabian VANHOLLEBEKE (Judo Top Niveau Top Niveau Tournai – FFBJ) M3 -90 Kg

Steven PEERSMAN (JS Park Brasschaat – JV) M4 -73 Kg

Sven CHRISTIAENS (Jitsu Kwai Hamme – JV) M4 -90 Kg

André LUISI (Judo Club 2 Haine – FFBJ) M8 -81 Kg