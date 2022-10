Judo : Gabriella Willems sortie au 2ème tour des mondiaux de Tachkent

Depuis son retour à la compétition à l’occasion des championnats d’Europe, Gabriella Willems avance pas à pas pour retrouver son rang. Retombée à la 41ème place mondiale suite à sa grave blessure au genou, la Liégeoise a pris la direction de Tachkent pour sa 3ème participation aux mondiaux.

Et le tirage au sort ne lui a pas vraiment fait de cadeau. Pour son entrée dans le tournoi, l’ancienne médaillée de bronze des mondiaux juniors retrouvait Maria Perez. Une judokate qu’elle n’a jamais réussi à battre en 4 confrontations. La Portoricaine est une judokate expérimentée. 33 ans, 23ème mondiale, vice-championne du monde en 2017 et encore 3ème du Grand Chelem de Budapest l’été dernier. Une compétition où elle a battu la Belge en 1/16èmes de finale.

Mais aujourd’hui, Gabriella Willems a pris sa revanche. Et de quelle manière ! Ippon après 1 minute 22 secondes. Un joli tani otoshi pour contrer Maria Perez. La Belge de 25 ans met fin à une série de 4 défaites consécutives contre cette judokate.

Cette victoire lui permet de passer au 2ème tour où elle retrouve Martina Esposito. Une jeune Italienne de 20 ans que Willems a battu à l’Open de Riccione au mois de septembre.

Le combat est ouvert et engagé. Un duel équilibré dans lequel les deux adversaires s’attaquent à tour de rôle. Alors qu’il ne reste qu’une minute de combat, Willems et Esposito reçoivent toutes les deux une pénalité. Des pénalités, mais toujours pas de points marqués jusqu’à 3 secondes de la fin... Sur un petit balayage de l’Italienne, Willems tombe et pivote pour se replacer sur le ventre. L’arbitre central ne donne rien, mais après le recours à la vidéo et une longue analyse des images, un waza ari est finalement accordé à Esposito. Défaite frustrante pour Gabriella Willems dont le parcours s’arrête prématurément en 1/16èmes de finale dans ces championnats du monde.

Demain, Toma Nikiforov (IJF8/-100kg) et Sophie Berger (IJF69/-78kg) sont les 2 derniers Belges engagés dans ces mondiaux de judo.