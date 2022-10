Judo : Elimination de Mina Libeer et Malik Umayev après 2 combats aux championnats du monde

Après son podium à l’Euro, Mina Libeer a enchaîné les bons résultats. Du bronze, du bronze et encore du bronze ! 3ème à Sofia, Zagreb et Coimbra. La Gantoise réalise la meilleure saison de sa jeune carrière. C’est donc en totale confiance qu’elle aborde ces mondiaux de Tachkent. Et dès le 1er combat, c’est un parfum de retrouvailles pour la Belge de 24 ans.

Mina Libeer, 12ème mondiale en -57 kg retrouve la Croate, Tihea Topolovec. Une seule confrontation entre elles et une victoire pour la Belge. C’était en 2017 lors du duel pour la médaille de bronze à l’occasion des championnats du monde juniors à Zagreb.

Aujourd’hui, nouvel affrontement mondial dans la cour des grands. Topolovec vient de faire 2 podiums à Oberwart et Riccione le mois dernier. La 51ème mondiale est en forme mais elle n’inquiète jamais notre compatriote. Mina Libeer impose sa garde, domine le combat et fait la différence après 1 minute 30. Une projection lui permet de marquer un waza ari. Suffisant pour s’offrir la victoire et atteindre les 1/8 de finale.

Lors de ce 2ème combat, la Belge est opposée à Mimi Huh, 34ème mondiale. Une Sud-Coréenne de 19 ans, lauréate du Grand Chelem de Tbilissi au mois de juin. Mina Libeer ne l’a jamais rencontrée et éprouve des difficultés à trouver l’ouverture. L’arbitre lui inflige la première pénalité à la moitié du combat. Un combat qui dure. Dans le golden score, la Belge se montre plus agressive à la garde. 2 shidos de part et d’autre. Les 2 judokates se retrouvent à égalité au niveau des pénalités. La 3ème serait fatale, mais la désicion tombe sur une projection. Uchi mata après 6 minutes 45 secondes de combat. Mimi Huh marque un waza ari et rejoint en ¼ de finale Jessica Klimkait, la championne du monde en titre. Pour Mina Libeer, ses 4èmes mondiaux s’arrêtent en 1/8ème de finale.