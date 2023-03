Judo : Atlanta 1996, Ulla Werbrouck décroche la première médaille d'or du judo belge chez les dames

Il reste 15 secondes de combat. Dans une dernière tentative de projection par " Uchi-Mata ", la Japonaise Yoko Tanabe attaque. Ulla Werbrouck esquive subtilement, et contre-attaque. " Ippon " ! La médaille d’or olympique, la plus belle, s’accroche au cou de notre compatriote. Nous sommes le 21 juillet 1996. C’est doublement la Fête nationale pour la Belgique. C’est en effet la première médaille d’or olympique en judo pour notre pays chez les dames. Et Ulla Werbrouck prend définitivement la succession d’Ingrid Berghmans, une des judokas les plus titrées de l’histoire. Le bonheur, la fierté et le soulagement sont grands dans le clan belge et dans le cœur de la protégée du coach Jean-Marie Dedecker. Pour comprendre l’intensité des émotions de la championne, il faut repartir 4 ans en arrière, aux Jeux de Barcelone 1992.