Judith Owen rend hommage aux voix de femmes des années 50’ et 60’

La voix puissante de Judith Owen résonne depuis plus de dix ans sur la scène Jazz internationale. Pour son nouvel album "Come On And Get It" elle a puisé son inspiration à La Nouvelle Orléans et s’est entourée des meilleurs musiciens locaux pour rendre hommage aux voix féminines des années 50 et 60.

Fille d’un chanteur d’opéra, la Galloise Judith Owen débute en 1996 avec l’album "Emotions On A Postcard". Singer songwriter, elle est inspirée par la pop traditionnelle qu’elle transforme selon les circonstances en jazz pop ou en pop rock. Fondatrice avec son mari Harry Shearer du label Courgette, Judith Owen a toujours conservé son indépendance là où son immense talent aurait pu lui valoir une carrière de premier plan au sein d’une major du disque. Depuis son émergence sur la scène mondiale à la fin des années 1990, les fans, les critiques et même Hollywood ont été captivés par le lyrisme de vérité et l’approche artistique globale d’Owen. Les textes qu’elle écrit elle-même sont empreints d’un sens singulier de l’humour et d’une émotion brute, à la fois poignante et drôle. L’une des caractéristiques des albums d’Owen à ce jour est sa version retravaillée de classiques du rock tels que "Black Hole Sun" de Soundgarden, "Smoke On The Water" de Deep Purple et même une nouvelle version de l’hymne rock de Survivor, "Eye Of The Tiger".