Judith Kiddo, pop-indé solaire et fantasque

Est-ce qu’au niveau de la composition, tu ressens une évolution par rapport à tes débuts ?

À fond, je me lâche un peu plus à la guitare. Avant, j’étais terrifiée de jouer de la guitare sur scène, ça me faisait trop flipper (rires). Maintenant, je me sens plus à l’aise. Et puis au niveau de la composition, je me sens beaucoup plus à l’aise aussi. Je fais des trucs qui sont toujours fidèles au style de l’EP mais un peu plus riches – j’espère –, et plus funky. C’est plus dansant. Je crois que j’ose aussi amener des sujets plus profonds. Le premier EP était très personnel aussi, mais là je creuse plus profond dans tout. J’ai grandi, et puis l’air de rien les deux années qu’on a passées enfermés chez nous, ça nous a apporté beaucoup d’introspection et ça je pense qu’on le retrouve dans pas mal d’albums qui sont sortis. C’est hyper intéressant, c’est le bon côté de ce que nous avons traversé, toutes et tous.