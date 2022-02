Ce 24 février avait lieu l’anniversaire de l’une des figures intellectuelles les plus importantes au monde, à savoir Judith Butler. Pourquoi évoquer un anniversaire ? Ce n’est pas que par intérêt autistique pour les dates de naissance des gens : dans le cas de JB, sa date de naissance pourrait bien être l’une des rares choses que l’on sache de sa vie privée ou tout simplement humaine.

Autant notre époque est celle de l’exhibitionnisme et les détails insignifiants de la vie quotidienne privée revêtent une importance bien plus grande que les idées, autant l’une des grandes figures de notre temps échappe à la règle.

Car Judith Butler, pour beaucoup, partisans comme adversaires, incarne de façon exceptionnelle notre époque. Lors de l’arrivée de ses œuvres en français, elle a été présentée comme l’âme damnée, la racine de tous les maux qui nous affligent.

Dans certains milieux, on proférait son nom avec des frémissements dans la voix, comme s’il s’agissait de la mère-diablesse elle-même.

Une féministe radicale ? Pas vraiment.

Judith Butler n’est pas en odeur de sainteté chez ces dernières, et a été censurée par divers journaux féministes. De toute façon, Judith Butler n’est pas une militante pratique, qui ferait le coup de poing physique ou intellectuel contre telle cible du patriarcat.

Alors quelles sont les idées qui choquent tant chez Butler ?

Tout simplement que les grandes réalités intangibles de la vie soient chez elle issues du langage ou du théâtre. Que le féminin (ou le masculin), les grandes valeurs de la société, bref un peu tout ce pour quoi les hommes se battent et meurent depuis la nuit des temps, soit une sorte de transposition de discours, de questions grammaticales, de pièces de théâtre.

En soi, les idées individuelles de Butler ne sont pas nouvelles, c’est leur juxtaposition qui donne le vertige : en croisant entre autres Claude Lévi-Strauss, Beauvoir et bien sûr Foucault, ce dieu des universités américaines, c’est tout l’ancien monde qui s’écroule.

On peut le voir à l’exemple de la notion de genre : si le fait de distinguer le sexe du genre existait dans la littérature féministe avant Butler, elle pousse la distinction à son terme et la rend choquante pour beaucoup : pour elle, le genre/gender (au sens de genre féminin) est à l’image exacte du gender/genre grammatical.

Mieux : le féminin se constitue selon les mêmes procédés que les personnages d’un théâtre : la réalité est un genre théâtral. En d’autres termes, l’univers de la fiction (grammaire ou genres littéraires) crée le réel, pour simplifier à l’extrême.

Ce sentiment d’irréalité est-il lié à un psychose quelconque ? Je ne le pense pas. Simplement, nombre de personnes autistes ayant été parfaitement socialisées, à qui on a appris longuement les règles de la société, finissent par avoir ce sentiment de l’absurde par rapport au monde social.

Mieux : quand vous êtes passionné de littérature, celle-ci peut vous paraître plus réelle que l’univers environnant. Pour mes amis autistes passionnés par exemple d’histoire anglaise, l’Angleterre n’est pas un pays réel où l’on pourrait se rendre en voyage, mais un univers mental où on peut enfin tout apprendre sur Edouard VII et Gladstone.

A côté, les autres excentricités personnelles de Judith Butler me paraissent secondaires : son style lourd assez typiquement autiste, ses vêtements toujours semblables, sa discrétion personnelle.

L’autisme intellectuel de Judith Butler pourrait résonner étrangement avec le succès prodigieux actuel du croisement des théories du genre au sens le plus large avec les théories de l’autisme ou du handicap : et si les deux étaient issues du même berceau ?