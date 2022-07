Judiciaire : Dries Van Langenhove devra s’expliquer devant le tribunal à propos du mouvement "Schild en Vrienden"

Pendant six mois, Tim Verheyden avait suivi pour la VRT le fondateur du mouvement, Dries Van Langenhove, et ses acolytes. Il avait assisté aux manifestations publiques de ce mouvement "Schild & Vrienden" qui se revendique de la mouvance identitaire. Il avait filmé certaines actions orchestrées par le mouvement et mis en lumière le double visage de ce mouvement qui véhiculait aussi ses idées dans un groupe secret sur Facebook et sur Discord, un réseau social bien connu des gamers.