Jude Bellingham, dans les traces de papa, le flic-buteur à la gâchette infernale

La classe à la Bellingham est née. 13 ans plus tard, Jude Bellingham ne tacle toujours pas. Ou si peu. C’est qu’il n’en a pas besoin, le bougre. Récupérer, mettre les pieds dans le cambouis, s’arracher, il parvient à le faire en restant debout. La sérénité personnifiée.

Une sérénité qu’il aurait pu perdre en 2020, quand sa carrière a pris un nouveau tournant. A l’époque, il n’avait qu’une petite saison et 44 matches professionnels dans les guibolles, à Birmingham, son club de toujours. Pourtant, il n’a pas flanché au moment de céder (déjà) aux sirènes de Dortmund, toujours à l’affût de la bonne affaire. Il n’a pas flanché non plus quand le BVB a déboursé la modique somme de 20 millions d’euros pour le gamin de 17 ans qu’il était. Comme il n’a pas bronché en apprenant que Birmingham avait décidé de… retirer son maillot pour lui rendre hommage.

Son épopée allemande, il l'entame évidemment dans la peau d'un titulaire. Forcément, c'est dans ce rôle-là qu'il excelle, quand il parvient à prendre du rythme et à imprimer sa patte sur la rencontre. Milieu central, milieu gauche ou droite, Bellingham est partout. Et dans l'ombre d'un Erling Haaland qui monopolise, sans broncher, l'étouffante attention médiatique, le kid de Birmingham fait ses gammes.

Des gammes et une mise sous couveuse volontaire qu'il abandonne dès le moment où Haaland traverse la Manche en direction de Manchester City. Le costume de star, laissé vacant par l'ovni norvégien, il est désormais pour lui et pour personne d'autre. Dans un style différent d'Haaland, évidemment, mais en dégageant la même impression de facilité. Titulaire indiscutable, il devient la plaque tournante d'un BVB qui déjoue en son absence. Les kilomètres il les avale, les minutes il les accumule sans sourciller (il n'a plus raté une seconde de Bundesliga depuis mi-janvier). Mature, serein, devenu tellement vite ce soldat précieux dont rêverait tout entraîneur.