Jude Bellingham au Real Madrid... ou comment se rendre indispensable en 6 matches

Jude Bellingham est l’homme fort du début de saison du Real Madrid et surtout le sauveur de la Casa Blanca. Tant en championnat qu’en Ligue des Champions. Avec six buts et six assists en six matches sous la tunique madrilène, l’Anglais est indispensable depuis son arrivée.

Rarement un transfert à plus de 100 millions d’euros aura été précieux si rapidement pour son nouveau club. C’est pourtant bien le cas pour Jude Bellingham. Acheté 103 millions d’euros, l’Anglais est en train de s’imposer au Real Madrid à une vitesse incroyable.

En championnat, Jude a déjà prouvé toute sa classe en ayant un pied dans six des dix buts inscrits pas Madrid (cinq buts et un assist). Et l’Anglais l’est aussi en Ligue des Champions.

Ce mercredi en Ligue des Champions face à Berlin, il a encore une fois sorti son équipe d’un mauvais résultat en marquant le seul but de la rencontre, à la 94e minute de jeu.

Bellingham ? Il a d’énormes qualités et il semble qu’il a aussi de la chance, parce que ce but vient encore après un rebond, mais il était là. Il arrive souvent depuis le milieu de terrain et est plus réactif que les autres", a déclaré Carlo Ancelotti.

Pourtant, son intégration a posé des questions. Avec le départ de Karim Benzema, Ancelotti a dû revoir son système de jeu. Fini le 4-3-3, place au 4-4-2 avec un Jude placé en numéro 10. Et pour le moment, ça fonctionne.

Déjà adopté par ses supporters, qui ont accompagné sa sortie face à Berlin en chantant "Hey Jude" des Beatles, l’Anglais de 20 ans continue de porter le Real sur ses épaules, et veut désormais marquer de son empreinte le derby madrilène de dimanche face à l’Atlético Madrid.