Judas Priest dévoile les détails de son nouvel album surprise

Rob Halford a fait le point sur le 19e album du groupe en 2020, déclarant à un journaliste qu’il était en cours d’élaboration, même si c’était d’une "manière inhabituelle" en raison de la pandémie de coronavirus.

"Nous avons déjà commencé à travailler dessus", avait-il déclaré à la station de radio de l’Iowa Lazer 103.3. "Nous avons eu d’excellentes séances d’écriture au début de l’année, jusqu’à ce que le monde s’arrête à la fin du mois de mars."

"Je suis revenu ici [chez moi] à Phoenix pour me détendre et me préparer à une nouvelle session d’écriture. Car c’est ce que nous devons faire en tant que groupe. On fait un tas de travaux, puis on s’en éloigne et on y revient plus tard pour les réanalyser et poursuivre la croissance de l’album", a-t-il déclaré.

"C’est ce que nous faisions à l’époque, et nous le faisons encore aujourd’hui – nous continuons à assembler des morceaux. C’est une façon inhabituelle de faire un disque, mais nous ne sommes pas le seul groupe à vivre cette situation en termes de créativité. Il ne faut pas se laisser arrêter par cette pandémie ; il faut essayer de tirer le meilleur parti possible de la vie."

Cet été, Dolly Parton a partagé une nouvelle chanson avec Rob Halford de Judas Priest et Nikki Sixx de Mötley Crüe, intitulée "Bygones".

Le morceau était un avant-goût du prochain album rock de la légende de la country, "Rockstar", dont la sortie est prévue le mois prochain.