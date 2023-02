Judas Priest aimerait voir Iron Maiden intronisé au Rock and Roll Hall of Fame

Pour être éligible cette année, le premier single ou album de chaque candidat devra être sorti en 1998 ou avant. Huit des nommés (Sheryl Crow, Missy Elliott, Joy Division/New Order, Cyndi Lauper, George Michael, Willie Nelson, The White Stripes et Warren Zevon) sont sur le bulletin de vote pour la première fois.

C’est déjà la cinquième nomination pour Rage Against The Machine, la quatrième pour Kate Bush et The Spinners, et la deuxième pour Iron Maiden et A Tribe called Quest.

La précédente nomination d’Iron Maiden avait créé des remous. Le CEO du Rock and Roll Hall of Fame avait même dû se défendre, accusé de " bouder le heavy metal" au sein de l’Institution.

Petit rappel des faits : à la même période l’an dernier, le Rock and Roll Hall of Fame a annoncé ses lauréats de l’année. Dans la catégorie "Performers", les Foo Fighters, Go-Go’s, Jay-Z, Carole King, Todd Rundgren et Tina Turner allaient alors être intronisés.

Mais des remous étaient apparus rapidement après l’annonce des résultats, notamment autour de Rage Against The Machine qui n’avait pas été retenu, et d’Iron Maiden, qui apparaissait pourtant dans le TOP 5 des votes du public. Rappelons que les votes du public entrent dans la négociation pour décerner les prix annuels, en plus des votes d’un millier d’autres artistes, spécialistes de la musique, historiens, et membres de l’industrie musicale.

Greg Harris, du Comité du Rock & Roll Hall Of Fame, s’était déjà défendu de ce manque de représentation du heavy metal : "Nous célébrons le metal", avait-il déclaré en interview à Audacy Music. "Nous soulignons toutes les formes de rock’n’roll… Nous avons nommé Iron Maiden, Judas Priest, et Def Leppard a été intronisé."

Il avait aussi expliqué que plus de 80% des nommés sont intégrés au Panthéon du rock, mais qu’ils ne peuvent pas tous être conservés. Il justifiaitLe le choix des six lauréats de l’année par la qualité de leur travail.

Ensuite, Blabbermouth.net partageait une interview de Joe Rock pour la radio WBAB. Greg Harris expliquait : "Il n’y a aucun doute qu’Iron Maiden est un groupe qui a un immense impact et une grande influence, et c’est pourquoi nous l’avons nommé cette année, comme les 15 autres artistes. Mais les votes en désignent six, ce qui ne remet absolument pas en cause le fait que le groupe soit important."

"Parmi les nommés depuis le début de l’Institution, 80% ont été intronisés au Rock And Roll Hall Of Fame," ajoute-t-il. "Mais chacun a ses favoris. Chacun a des souvenirs marquants avec l’un ou l’autre groupe. Donc si vous regardez la liste complète, vous pouvez râler pour chaque nom qui n’a pas été choisi, comme le font les fans de Maiden."

Il précise encore que chacun est sensible à ce qu’il connaît bien et que le rock n’est pas seulement un band de quatre grands musiciens aux longs cheveux et leur guitare dans les mains. Le rock est par essence très diversifié.

Le chanteur Bruce Dickinson est très réfractaire à l’institution. Il s’était dit très peu enclin à accepter la récompense, en 2018, si son groupe Iron Maiden faisait partie des lauréats. Reste à voir s’il conservera sa position, en cas de nomination effective à l’intronisation de cette année, puisque Maiden fait partie de la sélection 2023. Mais s’il pourrait bouder la cérémonie, il trouve néanmoins qu’Iron Maiden aurait sa place au célèbre Panthéon du Rock.