Jubilé de platine d'Elizabeth II : une île australienne prend le nom de la Reine

Le Premier ministre australien Anthony Albanese a officiellement baptisé une petite île de Canberra du nom de la Reine Elizabeth II, à l'occasion du jubilé de platine de la souveraine. La Reine est en effet sur le trône depuis 70 ans. "Aspen Island" dans la capitale répondra désormais à l'appellation officielle de "Queen Elizabeth II Island".

L'île artificielle a été inaugurée en 1963 et devait son nom à une variété de peuplier. Le changement doit constituer un symbole de la relation qui unit la Grande-Bretagne à l'Australie. "Nous célébrons aujourd'hui sa longévité et ses 70 années au service de l'Australie et du Commonwealth, avec pas moins de 16 visites à notre nation", a indiqué M. Albanese au cours de la cérémonie.