Jubilé de la reine Elizabeth II : retour en images sur cette première journée de festivités

Ce jeudi 2 juin marque le début des célébrations pour les 70 ans de règne d’Elizabeth II, le Jubilé de platine. Un moment historique pour une monarque très populaire mais de plus en plus absente pour raisons de santé. Jamais aucun monarque britannique n’a régné aussi longtemps, d’où l’importance pour le pays de célébrer ce Jubilé de platine. Pour nombre de Britanniques qui l’ont toujours connue, Elizabeth II est symbole de stabilité et d’unité.

La foule était présente en nombre près du palais de Buckingham pour suivre le début des festivités. Fanions, drapeaux et portraits géants ont été accrochés dans les rues de tout le Royaume-Uni et les inconditionnels de la famille royale ont planté leurs tentes à Londres pour être aux premières loges.