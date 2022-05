Jubilé de la reine Elisabeth II : Trooping The Colour, un grand événement à suivre sur La Une

Ce jour-là, la reine, entourée de sa famille, assistera au Cazoo Derby Day, une course de chevaux à l’Hippodrome d’Epsom Down, qui existe depuis 1780. C’est un lieu qu’elle connait très bien : la nonagénaire participe à l’événement depuis 1946 et n’a depuis ce jour raté que 2 derbys. Le Cazoo derby est la plus grande course de plat (une course de chevaux sans obstacle). Durant celui-ci, les chevaux doivent parcourir 2240 m avant d’atteindre l’arrivée. Le vainqueur de cette course prestigieuse remporte la somme de 1.315.113 euros.

La BBC organise un concert à Bukingham Palace, le Platinum Party at the Palace. 22.000 personnes y sont attendues. Au programme : Alicia Keys, Elton John, Diana Ross, Georges Ezra ou encore Hans Zimmer, Rod Steward, Duran Duran et bien d’autres.

L’événement sera présenté par Kristy Young qui fait son grand retour à la BBC depuis 2018 et par Roman Kemp, un animateur radio. Le quotidien britannique "Independent" a d’ailleurs publié un article montrant les premiers aperçus des décors du Platinum Party at the Palace. Ce que l’on sait déjà, c’est qu’il y aura une scène à 360°. Sur son profil Facebook, un internaute a partagé la vidéo de la BBC Studio Events Production.