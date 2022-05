Jubilé d’Elizabeth II : une aubaine pour le tourisme et l’hôtellerie-restauration britanniques

"Les précédents événements royaux ont eu un effet spectaculaire sur l’économie londonienne, ajoute Allen Simpson, directeur général Stratégie & Opérations au sein de London and Partners, la société de promotion de la capitale britannique. En 2011, lors du mariage royal, nous avons vu 600 000 personnes supplémentaires se rendre ici pour le week-end. 40 % de ces personnes venaient de l’étranger et elles ont dépensés bien plus de 100 millions de livres juste sur ce week-end, ce qui inclut 10 millions de livres dans les théâtres de la capitale."

Baisse du PIB

New West End compagnie, un partenariat de 600 commerces du Royaume-Uni et à l’international, prévoit en effet que ce week-end prolongé génère 80 millions de livres dans le West End de Londres, le quartier qui rassemblent les théâtres les plus prestigieux de la ville.