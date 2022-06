Jubilé d’Elizabeth II : le prince Louis vole la vedette de la famille royale sur le balcon de Buckingham

Le fils cadet de William et Kate a diverti le public par ses mimiques tout au long du défilé militaire, le premier auquel il assistait.

Le petit dernier du duc et de la duchesse de Cambridge a en effet montré beaucoup d’enthousiasme lors du premier jour des festivités. Arrivé en calèche avec sa mère, Camilla, et son frère Georges et sa sœur Charlotte, âgés respectivement de 9 et 7 ans, visiblement impressionné, il a longtemps salué la foule massée le long du Mall. Jusqu’au moment où sa sœur a attrapé son bras pour qu’il cesse son geste.

Lors du ballet aérien de la Royal Air Force, Louis semblait plus dissipé que le reste de la famille. Accoudé sur le balcon, les mains bouchant ses oreilles et la bouche grande ouverte, ou encore en train d’écarter sa mâchoire avec ses doigts, le petit garçon a gratifié les photographes de plusieurs grimaces qui resteront dans les annales. Son attitude aussi espiègle qu’adorable n’a pas manqué de faire sourire son arrière-grand-mère, fêtée à 96 ans, et a fortement amusé sa grande sœur.