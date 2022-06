Jubilé d’Elizabeth II : la famille royale à travers 3 séries et 3 films

The Crown, la plus populaire (Netflix)

C’est la série la plus emblématique sur la reine Elizabeth II et l’une des plus populaires sur Netflix. "The Crown" retrace la vie de la reine Elizabeth II depuis son couronnement, et à travers elle l’histoire de la famille royale et de l’Angleterre. Lancée en 2016 sur la plateforme de streaming, la série compte à présent quatre saisons alors que deux autres sont d’ores et déjà prévues. Plusieurs actrices se sont succédé pour incarner la monarque. Claire Foy a été la première à entrer dans la peau de la reine d’Angleterre, lors des deux premières saisons, suivie d’Olivia Colman ("The Favorite") pour les deux suivantes, sorties en 2019 et 2020. Concernant les saisons 5 et 6 à venir, c’est Imelda Staunton ("Harry Potter") qui entrera dans la peau de la royale Elizabeth II. Il faudra encore attendre novembre 2022 pour découvrir cette nouvelle épopée.