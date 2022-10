Juan Miro, L'essence des choses passées et présentes, au Bam Mons

Des dispositifs numériques permettent de pointer quelques œuvres de l’histoire de l’art dont Miro extrait des figures qui lui inspireront des esquisses qu’il intégrera dans ses travaux. Le Jardin des délices de Jérôme Bosch et La Fornarina de Raphaël livrent une éloquente démonstration. Le passé et le présent nourrissent le travail d’un créateur respectueux de l’histoire et du patrimoine qui s’est exercé à " assassiner la peinture ", la brûler ou la trouer, pour la rappeler à son essence et son exigence profonde et l’irriguer d’un feu intérieur.

Xavier Roland, directeur du BAM, au micro de Pascal Goffaux.