Juan Diego Flórez, le ténor, le directeur musical du Festival Rossini de Pesaro et le tennisman

Il est l’un des plus grands ténors belcantistes de sa génération, Juan Diego Flórez est, depuis cette année 2022, également le directeur artistique du Rossini Opera Festival de Pesaro. C’est d’ailleurs à Pesaro, où il incarnait le rôle-titre du Comte Ory, que Camille De Rijck l’a rencontré, entre un cours de tennis et une représentation d’opéra.

C’est dans le tennisclub de Juan Diego Flórez, à Pesaro, que le ténor a reçu des journalistes pour une interview d’une dizaine de minutes. Il faut dire que le ténor péruvien est un homme des plus occupés. Considéré comme l’un des plus grands ténors rossinien de son temps, Juan Diego Flórez signait cette année la première édition du Festival de Pesaro en tant que directeur artistique et assumait également le rôle exigeant du Comte Ory dans l’opéra éponyme de Rossini.

Mon projet initial pour le Festival de Pesaro, c’est de m’assurer qu’il continue à être aussi formidable qu’il ne l’est déjà.

Comme il le dit lors de son interview, Juan Diego Flórez a de nombreuses idées pour ce festival entièrement consacré à Rossini.