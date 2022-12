"Joyeux Noël anti-russe" : la très cynique vidéo de la télévision russe pour faire peur aux Européens

Le message de cette vidéo est clair : mettre la pression autour des approvisionnements en gaz fourni par la Russie à l’Europe. L’Europe a en effet multiplié les sanctions à l’égard de Moscou depuis le début de l’invasion de l’Ukraine déclenchée par Vladimir Poutine, en février dernier. Ce clip cynique tient à rappeler aux Européens comment la situation risque d’évoluer s’ils continuent dans cette direction.

"C’est une stratégie de communication par la peur et la menace à destination des Européens, afin d’amener une remise en cause des politiques européennes", analyse Louise-Amélie Cougnon, experte de la communication de crise et responsable de la recherche au MiiL (UCLouvain).

Selon la spécialiste, cette vidéo vise plusieurs publics. "Elle est destinée dans un premier lieu aux eurosceptiques, mais pas seulement. Ils font appel à des peurs rudimentaires, faisant fi des solutions et réalités énergétiques nuancées, ce qui parle certainement aussi à d’autres citoyens, comme les populations les plus précaires. Par ailleurs, cette vidéo est aussi conçue à destination des Russes : elle offre une monovision très stigmatisante de la vie en Europe. Une vie familiale heureuse, chaleureuse, avec des cadeaux, des décorations… Un peu insouciante même. Cela s’oppose très certainement à la vie des familles russes et gomme la variation des conditions de vie en Europe."