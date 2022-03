Joyeux anniversaire au meilleur chocolat du monde

L’équipe Suisse a tout donné, pendant près de 5 heures, les matches étaient serrés, compliqués, se jouant à des détails. Jusqu’au moment fatidique, la 7e manche de ce BO7, les 2 teams avaient utilisés leur revive. On était au bord de la crise de panique " notre cause n’est-elle pas la plus noble ? Nous sommes-nous trompés ? " (jouez la musique d’Athéna des Chevaliers du Zodiaque en fond sonore pour plus d’immersion).

C’est là que notre dernière équipe, composée de Faykow, Atow (maintenant chez Liquid) et Eversax (représentant du Crew iXPé et joueur Kcorp) ont fendu les cieux dans leurs voitures étincelantes pour arracher la dernière victoire de ce BO et assommer nos amis Suisses en leur prouvant, sur le terrain, que c’était bien la Belgique la plus forte.