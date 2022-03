Joyce DiDonato questionne notre lien à la nature dans son nouveau projet "Eden"

EDEN est le nouveau projet de Joyce DiDonato, une initiative multiforme, où sont corrélés la musique, le théâtre et l’éducation, afin de questionner le lien que chacun de nous entretient avec la nature. Ce projet comprend un album, paru il y a quelques jours chez Erato, une tournée – étalée de 2022 à 2024 –, qui a démarré donc ce mercredi 2 mars à Bruxelles, et qui fera étape dans plus de quarante-cinq salles réparties sur les cinq continents, un programme éducatif innovant et de multiples partenariats. L’impact du projet EDEN se développera ainsi sur le long terme sur un terrain de plus en plus vaste.

"Chaque jour qui passe," écrit Joyce DiDonato, "ma foi augmente dans l’équilibre parfait, l’insondable mystère et la force d’inspiration de la nature qui nous entoure, et je m’émerveille un peu plus de tout ce que Mère Nature peut nous enseigner. EDEN est une invitation à renouer avec nos racines, à évaluer si nous sommes aussi étroitement connectés que nous le devrions à l’essence de notre être, une invitation à créer un nouvel EDEN depuis le cœur de notre être et à semer des graines d’espérance pour l’avenir."