Joy Crookes, étoile montante de la pop londonienne

Joy Crookes n’a que 17 ans lorsqu’elle sort son tout premier single, “New Manhattan”. Très vite, elle balance son debut EP intitulé Influence sur lequel figurent cinq titres à la fois léchés et expérimentaux, dont l’ultra groovy “Mother May I Sleep With Danger”. Ce morceau lui vaudra d’ailleurs un passage sur la chaîne Colors, qui fera exploser les streams et sa côte de popularité. Son identité sonique se forge : fusionnant des éléments de jazz, de R&B, de soul et de pop, elle se fraye un chemin au sein de la scène locale et attire l'attention. Ses textes sont profonds et poétiques, renforcés par un timbre de voix à l’ancienne – grave, sophistiqué et presque cassé – qui rappelle Adèle, Nina Simone ou encore Amy Winehouse.