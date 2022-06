Journey sort un 4e single du prochain album

Le groupe partage des titres de son 15e album, Freedom, au compte-goutte. Aujourd’hui, nous avons droit à "Don’t Give Up On Us", juste après "Let it Rain", "You Got The Best Of Me" et "The way we used to be".

Neal Schon explique : "C’est une chanson très mélodique. C’est très soul, davantage rythm & blues et Motown, mais ça sonne définitivement rock. On sent qu’il y a du Journey là-dedans !"