Journey invite Kirk Hammett de Metallica sur scène

Le groupe était en concert à Hawaii, dans le cadre de la tournée pour l’album Freedom, et le guitariste Neal Schon en a profité pour inviter son ami et musicien, qui a participé aussi au titre "Wheel in The Sky" plus tard lors du même concert.

"Nous avons eu deux jours magnifiques en compagnie de Neal et des gars de Journey", a écrit Kirk Hammett sur Instagram. "Merci de m’avoir invité à jammer sur "Wheel In the Sky, c’était super fun et j’espère pouvoir traîner avec vous bientôt à nouveau ! Much, much Aloha !!!!"