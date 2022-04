Journey est de retour!

Au niveau des paroles, le titre se concentre sur l'amour, du point de vue de quelqu'un qui n'a plus foi en l'amour, suite à de malheureuses histoires par le passé.

Tracklist:

01. Together We Run (4:49)

02. Don't Give Up On Us (5:23)

03. Still Believe In Love

04. You Got The Best Of Me (5:33)

05. Live To Love Again (5:30)

06. The Way We Used To Be (3:35)

07. Come Away With Me (4:02)

08. After Glow (5:22)

09. Let It Rain (4:40)

10. Holdin On (3:14)

11. All Day All Night (3:38)

12. Don't Go (4:58)

13. United We Stand (5:05)

14. Life Rolls On (4:57)

15. Beautiful As You Are (7:10)