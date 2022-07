Journées médiévales au Château-Fort de Feluy les 16 et 17 juillet

Ces 16 et 17 juillet, le Château-fort de Feluy retourne à l’époque de sa construction le temps d’un week-end. Les visiteurs seront plongés dans un passé lointain, au son de la corne et de la musique de troubadours.

Une occasion de visiter des campements médiévaux, ou de rencontrer la famille de Bousie, résidents du château à la fin du XIVe siècle réanimés par des acteurs. Le conteur Rumelin fera part des légendes qu’il connaît sur la médecine médiévale. Ces reconstitutions des XIVe et XVe siècle transportent les participants aux temps des armures et des ménestrels, chacun pourra observer batteurs de monnaies et artisans médiévaux à l’ouvrage, ou croiser des chevaliers en armure sur son chemin.

Jimmy, le fauconnier saura séduire les amoureux des animaux grâce à ses rapaces, dans la cour intérieure de la forteresse. Le magicien Doug sera également de la partie pour épater la galerie de ses différents tours. Des concerts de musique médiévale sont donnés par les ménestrels de Mordini, jouant des instruments d’époque. Sur le son du luth, des tambours, des flûtes, ils chantent en latin et en vieux français.