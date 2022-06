Journées européennes de l’archéologie à l’Espace gallo-romain !

Toutes les occasions de parler de bière sont bonnes mais en voici une qui est, en plus, culturellement solide : rendez-vous à Ath, à l’Espace gallo-romain, un musée où l’on peut découvrir de vrais trésors archéologiques.

En plus, ces 18 et 19 juin l’Espace gallo-romain est en double fête pour cause de journées européennes de l'archéologie, mais aussi de fête de la musique ! Cela nous vaudra des concerts de folk, et une visite de l’expo temporaire consacrée à la bière, le tout entièrement gratuit. Y a plus qu’à trinquer !