Journées du patrimoine : visiter les entrailles du pont Père Pire à Wanze

Cette année, les journées du patrimoine, les 10 et 11 septembre, proposent de mettre l’accent sur le patrimoine innovant. L’occasion pour le centre culturel de Wanze et le bureau liégeois Greisch d’ouvrir exceptionnellement au public l’accès à l’intérieur du pont Père Pire qui relie Ben-Ahin.



Construit entre 1984 et 1987, ce pont est constitué de 40 haubans qui soutiennent un "tablier" de 16.000 tonnes. L’assise du pont a été entièrement réalisée au sol, sur les berges côté Wanze : " imaginez l’étonnement des habitants de voir ce pont parallèle à la Meuse et pas en construction au-dessus du fleuve ; ils ont dû se dire que les ingénieurs étaient fous", raconte Vincent de Ville de Goyet, le directeur scientifique de Greisch.