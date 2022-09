Journées du Patrimoine : les serres d’Ostin, témoins de la passion pour l’exotisme et l’innovation au 19e siècle

Les origines du château d’Ostin, situé dans la campagne de La Bruyère, remontent au Moyen Âge. Mais ce sont les aménagements qui lui ont été apportés au dix-neuvième siècle qui y sont à l’honneur à l’occasion de ces 34es Journées du Patrimoine, consacrées à l’innovation. Le propriétaire de l’époque, le baron Edouard Mertens était un grand voyageur, féru d’horticulture, d’agronomie et de plantes exotiques. Aux alentours de 1840, il fait construire contre le mur d’enceinte de grandes serres à la structure métallique destinées à abriter ses collections d’orchidées et d’ananas. "Mertens était toujours à l’affût de nouveautés et se rendait pour cela souvent en Angleterre. C’est de là qu’il a ramené en Belgique l’idée des serres arrondies et a construit cette serre ici, qui était également chauffée. Auparavant, les serres étaient en bois, et quand elles étaient en métal, elles étaient rectilignes. C’est grâce au développement des techniques du fer et du verre qu’on a pu construire des serres beaucoup plus imposantes et aux lignes courbes", raconte l’actuelle propriétaire, Sabine Boucher.