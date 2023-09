Journées du Patrimoine en Wallonie : transmettre la fierté du patrimoine aux jeunes

Pour l’occasion, énormément de sites patrimoniaux vont ouvrir leurs portes avec des activités spécifiques pour les publics jeunes. Escape game, chasse aux trésors, jeux de piste et d’observation, de quoi plaire à tous les publics et à tous les âges. Et le tout gratuitement ! Une grande majorité des activités seront accessibles tout au long de la journée sans réservation. Toutefois, le beau temps étant au programme il vous est conseillé de consulter le catalogue papier ou en ligne pour identifier les évènements dont la réservation est obligatoire. Avec le soleil, la foule risque d’être au rendez-vous.

Pour son porte-parole, Etienne Sermon, cette occasion est chaque année un moment fort pour les Wallons. Une manière de se reconnecter avec son environnement mais aussi de cultiver cette culture de la fierté de son patrimoine. Et si cette année les portes sont grandes ouvertes pour les jeunes, c’est notamment dans une optique de transmission. Car un jour, ce sera le rôle de cette jeunesse d’entretenir et de faire vivre notre patrimoine.

Les Journées du Patrimoine en Wallonie, ce sont 400 activités reparties sur tout le territoire et dans de nombreuses villes. Le coup d’envoi est donné ce soir, 8 septembre 2023, avec un spectacle son et lumière au château fort de Bouillon.

