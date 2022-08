Journées du patrimoine en Wallonie : l’innovation au cœur du programme

Les journées européennes du patrimoine de Wallonie fêtent leur 34e édition, et c’est le thème de l’innovation qui est au cœur du projet cette année. Des centaines de milliers de visiteurs sont attendus lors du week-end des 10 et 11 septembre 2022, au cours duquel plus de 350 sites ouvriront leurs portes gratuitement. Deux spectacles grand public seront aussi proposés au Grand-Hornu, ancien complexe minier situé dans le Borinage, le vendredi 9 septembre en soirée et le dimanche 11 septembre dans l’après-midi.

Conformément à cette édition, c’est aussi l’organisation qui innove. Cette année, tous les lieux ne doivent suivre le thème, l’idée étant de mettre en valeur le patrimoine wallon avant toute chose.

Si patrimoine et innovation peuvent sembler antinomique, l’un pensé comme ancien, l’autre comme moderne, ils sont en réalité lié par plusieurs aspects. La région les souligne à travers multiples activités divisées en sous-thèmes.