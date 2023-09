Journées du patrimoine : au cœur de Blegny-mine pour découvrir le passé minier de Liège

Ce week-end, c’étaient les Journées du patrimoine. L’occasion de découvrir Blegny-Mine. A 30 mètres sous le sol, des mineurs y ont extrait du charbon jusqu’en 1980.

Le charbon était l’énergie qui permettait de faire fonctionner les industries. Extraire le charbon était un travail très dur. Les mineurs restaient la journée entière sous terre. Ils devaient se faufiler dans les veines et se mettre dans des positions peu confortables pour gratter le charbon.

Blegny-mine n’est plus en activité mais fait partie de notre patrimoine. Le patrimoine, c’est la mémoire de notre passé : les lieux et bâtiments du passé nous permettent de mieux comprendre notre histoire et notre façon de vivre aujourd’hui.