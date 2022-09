Journées du Patrimoine : à Mouscron, une piscine devient un musée et une salle d’événement

Châteaux rénovés, églises réaffectées, bâtiments modernisés, …

En 2022, les Journées du Patrimoine mettent l’accent sur l’innovation. L’occasion de découvrir le devenir d’édifices qui conservent précieusement un pan de l’histoire d’une région, comme l’ancienne piscine de Mouscron, aujourd’hui haut lieu culturel de la cité des Hurlus.

Inaugurée en 1948, la construction de l’ancienne piscine s’inscrit dans un double mouvement d’innovation. D’une part, elle a été imaginée pour favoriser l’hygiène et la pratique sportive pour la population de la ville et la région. Parallèlement, les matériaux utilisés témoignent d’un renouveau et d’un progrès pour élever des édifices modernes au profil inédit et formes singulières, parfois inattendues, issues de l’imagination fructueuse et libérée des architectes audacieux. La piscine ressemble quelque peu à un paquebot.

Dans le bassin asséché, une exposition retrace le travail des femmes dans l’industrie textile, autrefois prospère dans la région, avec des fileuses, des bobineuses, des tisserandes, … Ces femmes qui ont œuvré et contribué au succès des heures de gloire de l’industrie textile mouscronnoise.

Bassin, cabines, douches, … Ce patrimoine a été rénové en vue de transmettre de génération en génération.

L’ancienne piscine de Mouscron se situe à la rue Roger Salengro.

