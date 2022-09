Journées du Patrimoine 2022 : ces lieux (pas toujours) ouverts au public

Lieu emblématique de l’industrie sidérurgique au 17ème siècle, le site des Forges de Mellier est maintenant inscrit au Patrimoine exceptionnel de Wallonie. D’importants vestiges sont encore visibles aujourd’hui. Cependant, le site n’est généralement pas accessible au public.

Mais depuis quelques années, un ingénieur à la retraite profite de son temps libre pour reconstituer ce site exceptionnel en 3D. Passionné de technologies, Alain Klepper propose même une vidéo immersive spécialement conçue pour les casques de réalité virtuelle.

" Pour moi, cette immersion c’est le futur niveau vidéo et animation ", explique le passionné au micro de TV Lux. " C’est plus prenant et on est littéralement sur place. C’est moins le cas dans une vidéo classique où on est plutôt spectateur. Dans le monde de l’immersion, on est acteur, on a presque envie de donner un coup de main au gars qui est en train de battre le fer avec son marteau. "

En plus de son travail 3D, l’ancien ingénieur a réalisé des vidéos complémentaires en 2D en ajoutant de nombreuses explications sur les différentes étapes du processus de fabrication de la fonte. Son travail sera à découvrir durant les Journées européennes du Patrimoine de Wallonie.

>> Retrouvez le reportage complet de TV Lux avec un aperçu du rendu 3D !