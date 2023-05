Journées Chantiers Ouverts: la nouvelle piscine communale de Spa sort de terre

Le chlore et l’eau naturellement pétillante de Spa, corrosive pour le béton, ont eu au fil des années, raison de l’ancienne piscine communale. Celle-ci fait donc place à un nouveau bâtiment de 900 m2 comprenant désormais trois bassins au lieu d’un seul. "Nous avons le bassin principal pour nager qui comptera cinq couloirs, nous avons ensuite une pataugeoire destinée aux plus petits et nous avons enfin le bassin d’apprentissage. Donc, il sera désormais possible pour les sportifs de faire des longueurs sans être dérangés comme c’était le cas avant quand nous n’avions qu’un seul bassin qui regroupait toutes les activités, ludiques et sportives" explique Charlotte Guyot-Stevens, présidente de la Régie communale autonome, gestionnaire de la piscine de Spa.

Ces nouveaux bassins permettront une meilleure accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Les nageurs bénéficieront aussi de nouveaux vestiaires plus spacieux et mieux équipés. L’aspect écologique a également été pris en compte pour la rénovation de ces infrastructures. "Complètement isolé, ce nouveau bâtiment consommera beaucoup moins d’énergie. Et pour l’électricité, il sera quasiment autonome puisque le toit est équipé de panneaux photovoltaïques pour une puissance de 100 kilowatts" précise Philippe Hainaut, le gestionnaire de chantier.

Le coût de ces travaux s’élève à environ 7 millions d’euros. La réouverture de la piscine de Spa est prévue pour le mois d’octobre prochain. La nouvelle cafétéria et sa terrasse, également en cours d’aménagement, offriront une vue sur la piscine extérieure. Celle-ci doit aussi faire l’objet de travaux de rénovation. Le public devra encore patienter jusqu’à l’été 2024 pour pouvoir à nouveau en profiter.